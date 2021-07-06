Харківський "Металіст" вперше з 2016 зіграв матч під своєю назвою

Харківський "Металіст" повернувся на футбольне поле і зіграв перший матч під своєю назвою після тривалої перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті клуб.

"Жовто-сині останній раз офіційно виступили в клубних змаганнях українського національного чемпіонату 14 травня 2016 року в домашньому матчі УПЛ проти київського "Динамо". Потім настали 1878 днів лихоліття", - йдеться на сайті.

Матч відбувся на стадіоні "Сонячний" у П'ятихатках. Тут в рамках передсезонної підготовки команда зустрілася з ФК "Перемога" (Дніпро).

"Гравці нарешті вийшли на поле так само як у минулі славні часи. Правильні кольори, клубна символіка, спонсорський логотип DCH - все повернулося на свої місця. "Металіст" нарешті вдома", - наголошується на сайті.