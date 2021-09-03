В Харькове в рамках восстановления инфраструктуры "Металлиста" вернули Spidercam

Так, во время Евро-2012 разработка австрийской компании позволяла болельщикам как на стадионе, так и перед телеэкранами наблюдать за уникальными ракурсами трансляции футбольных матчей.

Последние 7 лет Spidercam не задействовали и не занимались ее техническим обслуживанием.

Сотрудники возрожденного клуба нашли камеру в подвале в совершенно нерабочем состоянии.

Общий объем инвестиций в восстановление конструкции составил порядка 4 млн грн - работы были полностью профинансированы президентом ФК "Металлист" Александром Ярославским.

Чтобы восстановить камеру-паука, специалистам из Австрии пришлось выполнить немалый объем задач. В частности, австрийцы полностью заменили тросы управления камерой, ролики креплений, заменили оптоволоконную сеть, провели техобслуживание всех четырех двигателей и устранили ряд технических неполадок, вызванных длительным отсутствием использования.

Также специалисты натянули новые тросы над футбольным полем, провели калибровку, выравнивание и настройку Spidercam.

5 сентября во время матча "Металлист" - "ВПК-Агро" камера-паук покажет себя в действии.

Как отметил коммерческий директор КП ОСК ”Металлист" Александр Рогачевский, сложностей во время эксплуатации камеры возникнуть не должно, ведь представители австрийской компании провели обучение для украинских специалистов по работе со Spidercam.

"Фубольный клуб "Металлист" прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы", - резюмировали в клубе.