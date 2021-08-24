Ярославський прокоментував п'яту поспіль перемогу "Металіста" в Першій лізі

У неділю, 22 серпня, в День міста Харкова, місцевий ФК " Металіст " здобув п'яту поспіль перемогу в Першій лізі національного чемпіонату. На цей раз футбольному клубу з Харкова, що відродився, скорилася київська "Оболонь" з рахунком 3:0.

Як розповів після матчу президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський, ця гра стала подарунком Харкову до його 367-річчя.

"Ми з Ігорем Олександровичем Тереховим (в.о. мера Харкова, - ред.) пообіцяли харків'янам, що повернемо "Металіст" - ми його повернули. Ми пообіцяли, що будемо займатися інфраструктурою - ми нею займаємося. Це п'ята поспіль перемога, але це ж тільки початок, тому зупинятися на цьому не треба, думати про це не треба, але порадіти ми можемо", - ділиться емоціями Олександр Ярославський.

За його словами, в понеділок, 23 серпня, виповнилося 367 років Харкову і "Металіст" присвятив цю перемогу улюбленому місту.

"Від щирого серця присвячуємо цю перемогу Харкову, нехай він процвітає ще не одне століття. А ми будемо тільки радіти і будемо щасливі, що живемо в цьому місті - чудовий, прекрасний, з божевільними парками, класними дорогами, з усім на світі! А ще - з найпрекраснішим "Металістом", який ми повернули з небуття. Тому всіх зі святом, з перемогою і всього самого найкращого. "Тільки Харків - тільки перемога!" - це наш девіз, девіз харків'ян", - додав Ярославський.

Враженнями від матчу поділився і Ігор Терехов. Він подякував усім, хто має відношення до відродження "Металіста" в місті, зокрема Олександру Ярославському.