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Ярославський вклав в інфраструктуру "Металіста" вже 163 млн гривень

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Харків, Понеділок 14 червня 2021 18:58
Ярославський вклав в інфраструктуру "Металіста" вже 163 млн гривень Фото: Олександр Ярославський вклав у реконструкцію стадіону "Металіста" 163 млн грн (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Сума фінансових вкладень Олександра Ярославського у відновлення зруйнованої інфраструктури ФК "Металіст" збільшилася до 163 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі клубу.

Так, Ярославський направив 53 млн грн на відновлювальні роботи для 14 ігрових полів дитячої футбольної академії. За словами представника генерального підрядника ТОВ "Міленіум Спорт ЛТД" В'ячеслава Шеремета, вже проведено демонтаж великого поля ДЮФА "Металіст" і демонтовані освітлювальні прилади. Також знято покриття на трьох міні-футбольних полях та огорожі.

Також бізнесмен надасть 70 млн грн на реконструкцію Західної та Північної трибун стадіону. "З урахуванням великої кількості проведених на стадіоні заходів і постійно зростаючих технічних вимог, модернізації систем стадіону була просто необхідна", - зазначив комерційний директор КП "ОСК" Металіст" Олександр Рогачевський.

Сьогодні вже розпочато демонтажні роботи на VIP-секторах та Північній трибуні. Було демонтовано килимове покриття, освітлювальні прилади та Інтернет-обладнання.

Ще 40 млн грн Ярославський направив на будівництво в Харкові магазинів клубної символіки Metalist Fanstore. Перший з них вже 1 липня цього року почне працювати в традиційному місці - на Південній трибуні стадіону.

"Ремонт приміщення магазину знаходиться в завершальній стадії, закуплено торгове обладнання та сучасна техніка. Також паралельно проводиться лінія клубної атрибутики, яка порадує різноманітністю вболівальників харківського "Металіста", - заявив керівник Metalist Fanstore Андрій Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Олександр Ярославський, який був президентом "Металіста" в 2005-2012 рр., виділив 53 млн грн фінансування на відновлювальні роботи для 14 ігрових полів дитячої футбольної академії.

Як відомо, 10 червня Харківська обласна рада передала частину інфраструктурних об'єктів "Металіста" у власність міста. Це дозволило розпочати програму відновлювальних робіт у форматі приватно-міського партнерства.

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Новини України Інфраструктура Олександр Ярославський Металлист Харків стадион
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