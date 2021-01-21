У Харкові пройдуть перевірки через пожежу в будинку для престарілих

Фото: згорілий будинок для престарілих (facebook com VenediktovaIryna)

У Харкові проведуть перевірки різних об'єктів після пожежі в нелегальному будинку пристарілих. Вона буде спрямована на припинення діяльності подібних незаконних закладів.

Про це заявив секретар міської ради Харкова Ігор Терехов, повідомляє Redpost.com.ua.

Він виступив за проведення перевірки по всій області, щоб ліквідувати об'єкти, які не були офіційно зареєстровані.

"Повинні бути проведені тотальні перевірки по Харкову і Харківській області, щоб надалі запобігти подібні інциденти. Протягом тижня-двох ми виявимо всі подібні незаконні об'єкти. Вважаю, що їх діяльність повинна бути жорстко припинена. А всі винні, які допустили роботу цих об'єктів, повинні понести суворе покарання", - сказав Терехов.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з пожежею в будинку престарілих в Харкові вирішується питання про затримання його власниці. Біля її будинку вже виставлені поліцейські наряди. Відомо, що об'єкт ніде не значився як будинок престарілих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибелі 15 людей в результаті пожежі, ще 11 перебувають у лікарнях.

Також раніше з'явилися фото і відео пожежі в будинку престарілих "Золотий час".