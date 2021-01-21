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В Харькове пройдут проверки из-за пожара в доме для престарелых

Харьков, Четверг 21 января 2021 17:59
В Харькове пройдут проверки из-за пожара в доме для престарелых
Фото: сгоревший дом для престарелых (facebook com VenediktovaIryna)
Автор: Роман Тверденко

В Харькове проведут проверки различных объектов после пожара в нелегальном доме престарелых. Она будет направлена на прекращение деятельности подобных незаконных заведений.

Об этом заявил секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов, сообщает Redpost.com.ua.

Он выступил за проведение проверки по всей области, чтобы ликвидировать объекты, которые не были официально зарегистрированы.

"Должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы впредь предотвратить подобные инциденты. В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание", - сказал Терехов.

Ранее стало известно, что в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы. Возле ее дома уже выставлены полицейские наряды. Известно, что объект нигде не числился как дом престарелых.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 15 человек в результате пожара, еще 11 находятся в больницах.

Также ранее появились фото и видео пожара в доме престарелых "Золотое время".

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