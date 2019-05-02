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У Харкові перевіряють інформацію про замінування аеропорту та залізничного вокзалу

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 12:50
У Харкові перевіряють інформацію про замінування аеропорту та залізничного вокзалу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через інформацію про замінування проводиться евакуація громадян

У Харкові сьогодні, 2 травня, до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що інформація про закладання вибухівки у харківському аеропорті та вокзалу надійшло до поліції близько 10:15.

"За адресою виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські проводять евакуацію громадян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові "мінували" чотири готелі. На території готелю по вул. Примерівська правоохоронці оглянули 700 кв. м приміщення, 500 кв. м прилеглої території, евакуювали 23 людини.

Нагадаємо, аеропорт Харкова евакуювали після повідомлення про бомбу. На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи поліції і фахівці вибухотехнічного управління, проводиться евакуація пасажирів і персоналу, а також огляд приміщень і прилеглої території.

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