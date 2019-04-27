Аеропорт Харкова евакуювали після повідомлення про бомбу

Фото: аеропорт Харкова (hrk.aero)

В аеропорту Харкова шукають вибухівку

У Харкові правоохоронці евакуювали аеропорт після повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інформація про вибухівку в харківському аеропорту надійшла до поліції близько 09:00. На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація пасажирів і персоналу, а також огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що анонімні дзвінки про замінування пов'язані з розгортанням виборчих процесів. В СБУ зазначили, що фейкові мінування дестабілізують ситуацію в країні, провокують соціальну напругу, невдоволення правоохоронними органами і державною владою.

Зазначимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за фейкові мінування.

"До правоохоронців усе частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо порахувати збитки, які завдають такі злочини", - додав він.