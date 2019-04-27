ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт Харкова евакуювали після повідомлення про бомбу

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 11:09
Аеропорт Харкова евакуювали після повідомлення про бомбу
Фото: аеропорт Харкова (hrk.aero)

В аеропорту Харкова шукають вибухівку

У Харкові правоохоронці евакуювали аеропорт після повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інформація про вибухівку в харківському аеропорту надійшла до поліції близько 09:00. На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація пасажирів і персоналу, а також огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що анонімні дзвінки про замінування пов'язані з розгортанням виборчих процесів. В СБУ зазначили, що фейкові мінування дестабілізують ситуацію в країні, провокують соціальну напругу, невдоволення правоохоронними органами і державною владою.

Зазначимо, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за фейкові мінування.

"До правоохоронців усе частіше надходять повідомлення про фейкові мінування. Всі вони перевіряються, але проблемою залишається той факт, що майже неможливо порахувати збитки, які завдають такі злочини", - додав він.

Поліція Харкова не знайшла вибухівку на об'єктах
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ХарківХарківмінуванняаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся