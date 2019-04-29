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У Харкові "мінували" чотири готелі

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 16:39
У Харкові "мінували" чотири готелі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція перевірила чотири готелі Харкова після повідомлення про мінування

В поліцію Харкова сьогодні вранці, 29 квітня, надійшло повідомлення про замінування чотирьох готелів, розташованих на вул. Римарська, Сумська, Плеханівська і Примерівська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Як повідомляється, на території готелю по вул. Примерівська правоохоронці оглянули 700 кв. м приміщення, 500 кв. м прилеглої території, евакуювали 23 людини.

"При перевірці повідомлень в готелі по вул. Римарська було оглянуто 100 кв. м прилеглої території. В готелях по вул. Сумської оглянуто 250 кв. м, по вул. Плеханівській - 300 кв. м прилеглих територій. Евакуація громадян у зазначених закладах не проводилася", - йдеться в повідомленні.

Жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин виявлено не було.

Інформація про подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 27 квітня у Харкові правоохоронці евакуювали аеропорт після повідомлення про мінування.

раніше Служба безпеки України заявила, що почастішали анонімні дзвінки про замінування пов'язані з розгортанням виборчих процесів. В СБУ зазначили, що фейкові мінування дестабілізують ситуацію в країні, провокують соціальну напругу, невдоволення правоохоронними органами і державною владою.

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