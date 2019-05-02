В Харькове проверяют информацию о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за информации о минировании проводится эвакуация граждан

В Харькове сегодня, 2 мая, в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и вокзала поступило в полицию около 10:15.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления", - сообщили правоохранители.

Полицейские проводят эвакуацию граждан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове "минировали" четыре отеле. На территории отеля по ул. Примерівська правоохранители осмотрели 700 кв. м помещения, 500 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 23 человека.

Напомним, аэропорт Харькова эвакуировали после сообщения о бомбе. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты взрывотехнического управления, проводится эвакуация пассажиров и персонала, а также осмотр помещений и прилегающей территории.