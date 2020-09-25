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Авіакатастрофа під Харковом: більшість загиблих - курсанти

Чугуїв, П'ятниця 25 вересня 2020 22:46
Авіакатастрофа під Харковом: більшість загиблих - курсанти
Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

Під час авіакатастрофи військового літака в Харківській області на борту був 21 курсант та 7 офіцерів. Двом людям вдалося вижити, однак один із них в критичному стані.

Про це повідомляє глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

За його словами, наразі доля чотирьох людей, які були на борту, невідома.

"На місці подій. За попередніми даними, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів та 21 курсант. На жаль, 22 людини загибло, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох у цей момент невідома", - зазначив Кучер.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що на борту був 21 курсант Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що продовжують пошуки чотирьох зниклих в результаті пожежі.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

Як відомо, аварія літака сталася ввечері 25 вересня на відстані близько 2 км до військового аеропорту, коли АН-26 Збройних сил України заходив на посадку. Ймовірних причин авіакатастрофи поки не називають.

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