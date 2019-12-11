У Харкові на пожежі загинула жінка, троє дітей у лікарні

У Харкові виникла пожежа на вулиці Олексіївська, 14А, унаслідок якої загинула жінка та ще троє дітей потрапили в лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників у кімнаті квартири на 4-му поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1986 року народження.

Крім того, постраждало 3 дітей: двоє - це діти загиблої жінки (хлопчик 2016 та дівчинка 2018 р.н.), а також дитина з сусідньої квартири (хлопчик 2018 р.н.). Усі вони з отруєнням чадним газом середньої тяжкості були госпіталізовані до дитячої лікарні №1.

О 00:28 пожежу було локалізовано, а о 01:29 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Львові ліквідували пожежу в багатоповерхівці. Було евакуйовано 20 людей.

РБК-Україна писало, 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 людей.