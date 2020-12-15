У Харкові зловили шахраїв. Виманювали гроші у клієнтів банків

Фото: шахраї виманювали гроші, користуючись банківською базою (flickr)

Харківські поліцейські викрили "колцентри", за допомогою яких шахраї виманювали гроші у клієнтів банків. Зловмисників було більше сотні, за місяць вони отримували прибуток понад сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Харківські слідчі та оперативники Нацполіції встановили, що з червня по грудень 2020 року зловмисники організували у Харкові три "колцентри". "Оператори" дзвонили клієнтам банків, видавали себе за менеджерів і отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до рахунків. Потім переводили кошти на рахунки членів групи, а після цього - на територію держави-агресора. Далі гроші у формі криптовалюти поверталися в Україну.

Для цієї діяльності зловмисники знайшли офіс, придбали комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, наймали адміністраторів, операторів та програмістів. У групі було поставлено "плани" з ошукування громадян. Для роботи використовували базу одного з банків на території України, заснованих державою-агресором.

14 грудня правоохоронці провели 14 одночасних обшуків у "колцентрах" та вдома у організаторів і учасників схеми. Вилучено комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень.

Після завершення слідства дії зловмисників можуть перекваліфікувати на злочин, вчинений організованою групою.

Нагадаємо, у Сумах затримали громадянина Білорусі, який перебував у міжнародному розшуку з 2018 року. Він продавав квартири в неіснуючих будинках.

РБК-Україна писало, що зловмисники пропонують вигадані онлайн-компенсації за карантин - за те, щоб "отримати" ці гроші, злочинці просять довірливих українців сплатити комісію.