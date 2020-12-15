В Харькове поймали мошенников. Выманивали деньги у клиентов банков

Фото: мошенники выманивали деньги, пользуясь банковской базой (flickr)

Харьковские полицейские разоблачили "коллцентры", с помощью которых мошенники выманивали деньги у клиентов банков. Злоумышленников было больше сотни, за месяц они получали прибыль более семи миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Харьковские следователи и оперативники Нацполиции установили, что с июня по декабрь 2020 года злоумышленники организовали в Харькове три "коллцентра". "Операторы" звонили клиентам банков, выдавали себя за менеджеров и получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к счетам. Затем переводили средства на счета членов группы, а после этого - на территорию государства-агрессора. Дальше деньги в форме криптовалюты возвращались в Украину.

Для этой деятельности злоумышленники нашли офис, приобрели компьютерную технику, средства связи, нанимали администраторов, операторов и программистов. В группе были поставлены "планы"по обману граждан. Для работы использовали базу одного из банков на территории Украины, основанных государством-агрессором.

14 декабря правоохранители провели 14 одновременных обысков в "коллцентрах" и дома у организаторов и участников схемы. Изъята компьютерная техника, документы, средства связи, банковские карты и 140 000 гривен.

После завершения следствия действия злоумышленников могут переквалифицировать в преступление, совершенное организованной группой.

Напомним, в Сумах задержали гражданина Беларуси, который находился в международном розыске с 2018 года. Он продавал квартиры в несуществующих домах.

РБК-Украина писало, что злоумышленники предлагают вымышленные онлайн-компенсации за карантин - за то, чтобы "получить" эти деньги, преступники просят доверчивых украинцев оплатить комиссию.