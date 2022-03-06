У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано
У Харкові влучили в телевежу (detector.media)
Російські окупанти влучили в телевізійну вежу в Харкові, в результаті чого трансляція припинилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову харківської адміністрації Олега Синєгубова.
Зазначається, що у Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу на Павловому полі. Тимчасово телетрансляція призупинена.
Сигнал наразі відсутній.
Окрім того, відомо про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.
Раніше ми повідомляли, що над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач.
Також ми писали, що в Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви.