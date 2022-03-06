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В Харькове оккупанты попали в телевышку: трансляция прервана

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Харьков, Воскресенье 06 марта 2022 19:26
В Харькове оккупанты попали в телевышку: трансляция прервана В Харькове попали в телевышку (detector.media)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты попали в телевизионную вышку в Харькове, в результате чего трансляция прекратилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что в Харькове в результате атаки российского врага повредили телевышку на Павловом поле. Временно телетрансляция приостановлена.

Сигнал пока отсутствует.

Кроме того, известно о попадании снарядов в районе Майдана Небесной сотни.

Ранее мы сообщали, что над Харьковом украинские защитники сбили вражеский истребитель.

Также мы писали, что в Ирпене войска РФ обстреляли гражданских во время эвакуации, есть жертвсемо.

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