В Харькове оккупанты попали в телевышку: трансляция прервана
В Харькове попали в телевышку (detector.media)
Российские оккупанты попали в телевизионную вышку в Харькове, в результате чего трансляция прекратилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской администрации Олега Синегубова.
Отмечается, что в Харькове в результате атаки российского врага повредили телевышку на Павловом поле. Временно телетрансляция приостановлена.
Сигнал пока отсутствует.
Кроме того, известно о попадании снарядов в районе Майдана Небесной сотни.
Ранее мы сообщали, что над Харьковом украинские защитники сбили вражеский истребитель.
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