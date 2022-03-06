ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 18:46
Над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач Фото: над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Військові України ліквідували ще один винищувач агресора. Пілот літака не встиг катапультуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сухопутних військ ЗС України.

"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ", - пише голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Відомо, що пілот катапультуватися не встиг й загинув на місці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ж над Чорним морем захисники України збили черговий літак Російської Федерації.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Збройні сили України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати