В Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви
Евакуація з Ірпеня (всі фото: GettyImages)
На одинадцятий день війни Росії проти України окупанти під Києвом, під час спроби евакуювати частину місцевого населення з Ірпеня, завдали удару по цивільних.
РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.
Сьогодні, 6 березня, під час спроби українськими військовими здійснити евакуацію мирного населення з Ірпеня...
Війська противника відкрили вогонь по транспорту на виїзді з міста.
Вибухи пролунали в декількох метрах від переправи. Сім'ї з дітьми, які намагалися покинути місто на авто потрапили під стрілецький вогонь.
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