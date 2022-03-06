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В Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви

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Ірпінь, Неділя 06 березня 2022 18:06
В Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви Евакуація з Ірпеня (всі фото: GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На одинадцятий день війни Росії проти України окупанти під Києвом, під час спроби евакуювати частину місцевого населення з Ірпеня, завдали удару по цивільних.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Сьогодні, 6 березня, під час спроби українськими військовими здійснити евакуацію мирного населення з Ірпеня...

В Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви

Війська противника відкрили вогонь по транспорту на виїзді з міста.

В Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви

Вибухи пролунали в декількох метрах від переправи. Сім'ї з дітьми, які намагалися покинути місто на авто потрапили під стрілецький вогонь.

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