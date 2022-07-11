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В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, в областях звучит сигнал воздушной тревоги

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Понедельник 11 июля 2022 04:32
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, в областях звучит сигнал воздушной тревоги Фото: в Харькове и Николаеве прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник утром, 11 июля, в Харькове и Николаеве прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Отмечается, что в областях сработали сигналы воздушной тревоги.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 04:47

Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова. На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасатели спасли пожилую женщину, она была под завалами.

Как сообщили ранее в ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома.

Напомним, что раньше российские военные обстреливали Харьков ракетой, которая оставляет обманный след.

Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают как по расписанию, по нескольку раз в сутки.

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Харьков Николаевская область
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