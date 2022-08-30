У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

У вівторок вдень, 30 серпня, в Харкові і Миколаєві прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
При цьому в Миколаївській області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, сьогодні близько 7:00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.
Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". В результаті обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.