У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

При цьому в Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні близько 7:00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". В результаті обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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