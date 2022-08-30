В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

При этом в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня около 7:00 россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять "прилетов". В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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