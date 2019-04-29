В Харькове "минировали" четыре отеля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

В полицию Харькова сегодня утром, 29 апреля, поступило сообщение о минировании четырех отелей, расположенных на ул. Рымарская, Сумская, Плехановская и Примеровская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Как сообщается, на территории гостиницы по ул. Примеровская правоохранители осмотрели 700 кв. м помещения, 500 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 23 человека.

"При проверке сообщений в отеле по ул. Рымарская было осмотрено 100 кв. м прилегающей территории. В отелях по ул. Сумской осмотрено 250 кв. м, по ул.Плехановской - 300 кв. м прилегающих территорий. Эвакуация граждан в указанных учреждениях не проводилась", - говорится в сообщении.

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 27 апреля в Харькове правоохранители эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании.

ранее Служба безопасности Украины заявила, что участившиеся анонимные звонки о минировании связаны с развертыванием избирательных процессов. В СБУ отметили, что фейковые минирования дестабилизируют ситуацию в стране, провоцируют социальное напряжение, недовольство правоохранительными органами и государственной властью.