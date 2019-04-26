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Дзвінки про "замінування" пов'язані з виборчим процесом в Україні, - СБУ

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 17:58
Дзвінки про "замінування" пов'язані з виборчим процесом в Україні, - СБУ
Ілюстративне фото (pexels.com)

Основним мотивом "мінувань" є перешкоджання волевиявленню громадян

Почастішання кількості випадків анонімних дзвінків про замінування пов'язано з розгортанням виборчих процесів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ заявили, що основним мотивом таких дзвінків є перешкоджання організації та здійснення волевиявлення громадян.

"Останнім часом правоохоронці фіксують справжній шквал анонімних повідомлень з фейковими погрозами терористичного характеру. Аналіз ситуації показує, що така "вибухова активність" пов'язана переважно з розгортанням виборчих процесів в нашій країні - основним мотивом "телефонних терористів" є перешкоджання належної організації та здійснення волевиявлення громадян", - заявили в СБУ.

В СБУ зазначили, що псевдомінування дестабілізують суспільно-політичну обстановку в країні, провокують виникнення штучної соціальної напруги, невдоволення діяльністю правоохоронних органів і державної влади, породжують ситуації паніку і страх.

Негативними наслідками дій "мінерів" в СБУ назвали відволікання правоохоронців на перевірку неправдивої інформації, завдання фінансових збитків державним та комерційним установам у зв'язку з призупиненням їх діяльності, перебої в роботі транспорту і інших стратегічно важливих об'єктів.

Наголошується, що лише протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 помилкових анонімних повідомлень, що надійшли по телефону або через інтернет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція не підтвердила інформацію про "замінування" аеропорту "Київ" їм. Сікорського, Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу. У поліції заявили, що через інформацію про нібито замінування евакуювали з Центрального автовокзалу - 250 осіб, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів - 700 і 1200 осіб відповідно.

Як писало РБК-Україна раніше, інформація про замінування будівлі Верховної ради України не підтвердилася. Вранці в кулуарах парламенту проводилися перевірки з металошукачами.

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