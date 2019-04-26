Нацполіція розслідує повідомлення про мінування Южно-Української АЕС

Фото: Южно-Українська АЕС (sunpp.mk.ua)

Повідомлення про мінування атомної електростанції не підтвердилося

До Головного управління Нацполіції Миколаєва вдень у п’ятницю, 26 квітня, надійшло анонімне повідомлення про те, що на території Южно-Української атомної електростанції закладено вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

"Близько 14:50 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на території Южно-Української АЕС знаходиться вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, СБУ, військові, рятувальники та медики.

Співробітники СБУ та спецохорони ретельно обстежили територію атомної електростанції, однак жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу не виявили.

Вирішується питання про надання події кваліфікації та встановлюється особа, що надала неправдиву інформацію про мінування.

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