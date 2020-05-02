У Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Харківський журналіст вирішив зняти відео про нічне життя паркування біля метро "Наукова"

У Харкові побили журналіста Микиту Книша, який звернувся в поліцію за порушення карантину. Про це у Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, Книш вирішив зняти на відео порушення умов карантину - нічне життя на парковці біля станції метро "Наукова".

Як відзначають в НСЖУ, на відео видно, що потерпілий представляється журналістом і задає молоді питання про порушення ними карантину, після чого він викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили ніяких профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.

Відразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали і побили. У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом викинули телефон. Книш заявив, що знову звернувся в поліцію.

Нагадаємо, 29 квітня під час акції протесту проти обмежень під час карантину під будівлею Кабінету міністрів правоохоронці здійснили напад на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова. Поліцейські вимагали від Кутепова покинути "зелену зону" біля Кабміну, після чого силою його звідти виштовхали.

Пізніше в поліції повідомили, що за фактом інциденту з Кутєповим було розпочато внутрішнє розслідування. Поліція з'ясує всі обставини інциденту, а матеріали передадуть в Державне бюро розслідувань.

Крім того, Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві.