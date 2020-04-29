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Під Кабміном поліцейські напали на журналіста "Громадського"

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 10:40
Під Кабміном поліцейські напали на журналіста "Громадського"
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Поліцейські сказали журналісту "або забираєш (камеру, - ред.), або я зламаю"

У Києві під Кабінетом міністрів поліцейські напали на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова і зламали його техніку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Сьогодні зранку він разом зі співведучим Нікітою Мекензіним з "зеленої зони" Маріїнського парку стрімив акцію протесту підприємців під Кабміном, які виступали проти затверджених обмежень під час карантину.

Під час акції поліцейські сказали журналісти залишити цю територію. Кутєпов у прямому етері запитував працівників поліції, чому вони повинні відійти з цього місця, на що поліцейські сказали "або забираєш (камеру, - ред.), або я зламаю". З цими словами на журналістів напали й виштовхнути їх з того місця.

Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, пригрозивши, що зламають камеру. Відтак йому зламали стабілізатор.

В зв'язку з цим журналісти викликали поліцію, і зараз пишуть заяву про вчинення злочину.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві.

Також у Кривому Розі працівники КП "Муніципальна гвардія" не допустили журналістів одного з місцевих ЗМІ знімати сесію міськвиконкому, чим перешкодили законній діяльності журналіста.

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