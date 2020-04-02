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У Києві двічі напали на журналістів, поліція відкрила кримінальні справи

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 19:50
У Києві двічі напали на журналістів, поліція відкрила кримінальні справи
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Поліцейські встановлюють особи порушників, молодикам загрожує до 5 років позбавлення волі

Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції розповіли, що обидва випадки відбулися у столичному Гідропарку, де журналісти готували сюжети про дотримання жителями міста карантинних обмежень.

"До Дніпровського управління поліції із заявою про напад звернулася журналістка одного з телеканалів. Зі слів заявниці, під час проведення відеозйомки на території Гідропарку щодо дотримання правил карантину на спортивних майданчиках між знімальною групою та невідомим виник конфлікт: чоловік перешкоджав зйомці, шарпав за техніку, штовхав оператора та висловлювався нецензурною лайкою", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний випадок стався з іншою знімальною групою на тому ж самому місці.

"До журналістів підійшов невідомий та почав виривати з рук оператора відеокамеру, після чого кинув її у воду та пошкодив мобільний телефон журналістки. З місця події правопорушник втік", - повідомили у НПУ.

За вказаними фактами порушено дві кримінальні справи про погрозу/насильство щодо журналіста та одну - про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Поліцейські встановлюють особи порушників, молодикам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за порушення карантину в Україні Міністерство внутрішніх справ відкрило 35 кримінальних проваджень.

Як повідомляло РБК-Україна, через зростання кількості хворих на коронавірус Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження до 24 квітня. Зокрема, людям заборонено знаходитися на вулиці без маски та збиратися у групи понад дві особи.

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