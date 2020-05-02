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В Харькове избили журналиста после жалобы в полицию на нарушение карантина

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 18:51
В Харькове избили журналиста после жалобы в полицию на нарушение карантина
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Харьковский журналист решил снять видео о ночной жизни парковки возле метро "Научная"

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина - ночная жизнь на парковке возле станции метро "Научная".

Как отмечают в НСЖУ, на видео видно, что пострадавший представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина, после чего он вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

Сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

Напомним, 29 апреля во время акции протеста против ограничений во время карантина под зданием Кабинета министров правоохранители осуществили нападение на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова. Полицейские требовали от Кутепова покинуть "зеленую зону" возле Кабмина, после чего силой его оттуда вытолкали.

Позже в полиции сообщили, что по факту инцидента с Кутеповым было начато внутреннее расследование. Полиция выяснит все обстоятельства инцидента, а материалы передадут в Государственное бюро расследований.

Кроме того, Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве.

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