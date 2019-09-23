У Львові шукають вибухівку у медичному закладі

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи

Поліція перевіряє повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію міста.

Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

"Анонімне повідомлення про замінування медичного закладу, розташованого на вулиці Личаківській у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 23 вересня, близько 8:15", - йдеться у повідомленні.

За вказаною у повідомленні адресою, як вказано, виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві три дні підряд повідомляли про замінування будівель. Інформація не підтвердилась.

Крім того, в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Як повідомлялось міст хотів підірвати колишній службовець батальйону забезпечення Сил спеціальних операцій Олексій Белько. Поліція його затримала, а суд через день арештував на два місяці.