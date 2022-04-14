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В центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст

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Одеса, Четвер 14 квітня 2022 17:02
В центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст Фото: в центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі на Думській площі зняли таблички з назвами російських міст. Замість них планують додати міста, які активно допомагають місту під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"На Думській площі в Одесі 14 квітня демонтували п'ять табличок російських міст-побратимів: Волгограда, Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Таганрога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області розпочали ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму. Так, у Стрию на Площі ринок було демонтовано стелу-памʼятник радянському воїну.

Додамо, в Мукачево демонтували пам'ятник радянському танку, який був встановлений в місті з 1969 року.

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