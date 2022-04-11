У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Пам'ятник був встановлений в місті з 1969 року.

"У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Танк встановили в 1969 році із запасу 128-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

У міськраді повідомили, що відношення до Другої світової війни цей танк не мав. Оригінал танка, який першим заїхав до Мукачева в 1944 році, був підбитий і кинутий під час форсування Латориці.

Рішення про демонтаж пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

Фото: у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку (mukachevo-rada.gov.ua)