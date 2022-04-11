ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку

Новость на русском →
Мукачеве, Понеділок 11 квітня 2022 12:41
У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку Фото: у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Пам'ятник був встановлений в місті з 1969 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мукачівської міської ради.

"У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Танк встановили в 1969 році із запасу 128-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

У міськраді повідомили, що відношення до Другої світової війни цей танк не мав. Оригінал танка, який першим заїхав до Мукачева в 1944 році, був підбитий і кинутий під час форсування Латориці.

Рішення про демонтаж пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

Фото: у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку (mukachevo-rada.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Мукачеві демонтували погруддя та меморіальну дошку Пушкіну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мукачево
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни