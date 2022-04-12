У Львівській області знесли пам'ятник радянському воїну
Фото: у Львівській області знесли пам'ятник радянському воїну (facebook.com)
У Львівській області розпочали ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму. Так, у Стрию на Площі ринок було демонтовано стелу-памʼятник радянському воїну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стрийську міську раду у Facebook.
"Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок. Далі буде. Не залишимо і сліду від комуністичного режиму", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Мукачево демонтували пам'ятник радянському танку, який був встановлений в місті з 1969 року.
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