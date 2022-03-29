RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для Харкова розширять приміське сполучення, – "Укрзалізниця"

Фото: Приміський поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

"Укрзалізниця" вирішила розширити залізничне сполучення Харкова з низкою населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УЗ.

"Укрзалізниця" розширює приміське сполучення для Харкова і з 30 березня призначає нові поїзди сполученням Харків – Дергачі. Дизель-поїзди з Харкова відправлятимуться о 7:10 та о 15:00, в зворотному напрямку, з Дергачів – о 8:00 та о 15:40", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, перевізник вирішив збільшити кількість рейсів на наявних маршрутах. "Південна залізниця" призначала додаткові рейси, зокрема, за напрямами Люботин – Харків – Люботин, а також Харків – Огульці та Огульці – Люботин.

До слова, Верховна Рада розгляне законопроект щодо покарання за символіку окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХарківВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України