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Для Харькова расширят пригородное сообщение, – "Укрзализныця"

Фото: Пригородный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Укрзализныця" решила расширить железнодорожное сообщение Харькова с рядом населенных пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УЗ.

"Укрзализныця" расширяет пригородное сообщение для Харькова и с 30 марта назначает новые поезда сообщением Харьков – Дергачи. Дизель-поезда из Харькова будут отправляться в 7:10 и в 15:00, в обратном направлении, из Дергачей – в 8:00 и в 15:40", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик решил увеличить количество рейсов на существующих маршрутах. "Южная железная дорога" назначала дополнительные рейсы, в частности, по направлениям Люботин – Харьков – Люботин, а также Харьков – Огульцы и Огульцы – Люботин.

К слову, Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за символику оккупантов.

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