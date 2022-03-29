Для Харькова расширят пригородное сообщение, – "Укрзализныця"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УЗ .

"Укрзализныця" расширяет пригородное сообщение для Харькова и с 30 марта назначает новые поезда сообщением Харьков – Дергачи. Дизель-поезда из Харькова будут отправляться в 7:10 и в 15:00, в обратном направлении, из Дергачей – в 8:00 и в 15:40", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик решил увеличить количество рейсов на существующих маршрутах. "Южная железная дорога" назначала дополнительные рейсы, в частности, по направлениям Люботин – Харьков – Люботин, а также Харьков – Огульцы и Огульцы – Люботин.