ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Верховної Ради подали законопроект про заборону символіки окупантів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 березня 2022 18:27
До Верховної Ради подали законопроект про заборону символіки окупантів Фото: Російський танк із літерою Z у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У Верховній Раді зареєстрували проект закону щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту.

Законопроект поданий групою народних депутатів із різних фракцій. Він покликаний карати за публічне використання, виготовлення і розповсюдження символів військ РФ у війні проти України.

У документі йдеться про сумнозвісні символи Z, V, O та інші. Їх російські окупанти малюють на військовій техніці та форменному одязі. Окрім того, громадяни РФ використовують символ під час акції на території Росії.

Законопроектом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України можна буде опинитися за ґратами на 5 років.

До слова, американський держсекретар не помітив суттєвого прогресу в перемовинах України та РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВС РФ Верховна рада Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі