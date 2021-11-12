Харків отримав нового мера, Ткаченко подав у відставку, а Гео Леросу вручили підозру: новини за 11 листопада

Ігор Терехов склав присягу Харківського міського голови, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку, нардепу Гео Леросу вручили підозру. Докладніше про те, що сталося у четвер, 11 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Харків отримав нового мера. Терехов склав присягу

Харків отримав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу харківського міського голови.

Терехов змінив на посаді мера Харкова Геннадія Кернеса, який очолював місто з 2010 року. Місце міського голови звільнилося після того, як Кернес помер від ускладнень коронавірусу незадовго після перемоги на місцевих виборах у 2020 році. З того часу Терехов обіймав посаду виконувача обов'язки міського голови.

Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку. Серед причин - передача Держкіно до управління Кабінету міністрів та бюджету на сферу культури у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook. "Сьогодні написав заяву про відставку... звіт у Раді не за горами. Сьогодні надіслав свою заяву голові ВР Руслану Стефанчуку", - зазначив Ткаченко.

Нардепу Гео Леросу вручили підозру

Народному депутату Гео Леросу повідомили про підозру в хуліганстві у стінах Верховної ради. Він, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави та показав непристойнй жест.

Так, Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське агентство Bloomberg.

За даними агентства, оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Лукашенко: мігрантам на кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що в мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі нібито перекидають зброю з Донбасу. Причому біженців озброюють вже нібито другий день.

"У нас дуже небезпечна намітилася там тенденція. Я це передбачав. Це питання наших військових та Комітету держбезпеки. Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброюяпереважно йде - ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему, - з Донбасу", - зазначив Лукашенко.

Китай накрив рекордний снігопад: є загиблий та понад 5600 постраждалих

Північний схід Китаю накрив рекордний снігопад за понад останні 100 років. Внаслідок негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали. Негода також спричинила збій у русі наземного та залізничного руху.

В місті Шеньян (столиця провінції Ляонін) середня кількість висоти снігового покрову досягла 51 см. Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року.

Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця

Промоутер Олександр Красюк розповів про можливі місця проведення реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.

"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - саме в такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Синоптики назвали точну дату першого снігу в Україні: вже скоро

Погода в Україні принесе вже скоро перший мокрий сніг. За вікном похолодає ще сильніше-нас чекають денні мінуси. Синоптики назвали дату і області, які першими зустрінуть зимові опади.

Що буде з погодою в наступні кілька днів - читайте в матеріалі Styler.