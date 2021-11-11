ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 13:50
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця Фото: де пройде реванш Усик-Джошуа (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Промоутер Олександр Красюк розповів про можливі місця проведення реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і екс-чемпіоном Ентоні Джошуа. Їх три можливих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky Sports.

Він повідомив, що планує зустрітися з колегою Едді Хірном протягом декількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем.

"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - саме в такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Він сподівається, що до кінця 2021 року зможуть прийняти остаточне рішення з цього приводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення