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В Харьковской и Николаевской области подростки подорвались на минах, есть жертвы

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 19:26
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В Харьковской и Николаевской области подростки подорвались на минах, есть жертвы Фото: за сегодня трое подростков взорвались на минах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 октября, в Украине трое подростков подорвались на вражеских взрывчатках. Один парень погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован", - сообщил министр.

По его данным, дети играли в поле, где ранее велись активные боевые действия.

Кроме того, Синегубов сообщил, что в Изюмском районе Харьковской области также подорвался подросток.

"Сегодня в с. Каменка Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвался 14-летний мальчик", - сказал глава ОГА.

Он отметил, что сейчас парень находится в больнице и получает всю необходимую помощь.

Напомним, что идентичная ситуация сегодня произошла и в Черниговской области. Там в лесополосе подорвались двое местных жителей. Один из них погиб.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.

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