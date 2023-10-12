Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования

Украина предлагает странам-партнерам брать под патронат отдельные направления разминирования, чтобы как можно скорее очистить территорию от взрывоопасных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко во время встречи с заместителем помощника секретаря по программам и операциям в Бюро по военно-политическим вопросам (PM) Рейчел Шиллер в Загребе.

По ее словам, правительство стремится как можно быстрее очистить территорию нашей страны от мин и вернуть земли в хозяйственную эксплуатацию.

"Масштабы проблемы чрезвычайные - более 170 тысяч га потенциально загрязнены. Чтобы ускорить очистку, мы должны искать, предлагать и реализовать инновационные подходы. Например, работаем над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию - к нам этого в мире никто не делал. Другой инновационный подход, который мы хотим предложить нашим партнерам - взять под патронат определенные направления или сектора работы", - сказала Свириденко.

Она напомнила, что Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD) уже реализуют в Украине совместный проект по разминированию земель мелких фермеров.

"Мы будем формировать и предлагать партнерам "пакетные" направления, например разминирование критической инфраструктуры, электросетей, леса, подводное разминирование и так далее", - пояснила министр.

Свириденко подчеркнула, что Украина также надеется на участие США в этом сотрудничестве.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения и активных боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство положило начало новой государственной политике по гуманитарному разминированию и призвал другие страны помочь в этой сфере.

Ранее сообщалось, что министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

Также недавно Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

А Хорватия и Испания вместе выделят 6,5 млн евро на гуманитарное разминирование Украины.