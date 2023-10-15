У Харківській та Миколаївській області підлітки підірвалися на мінах, є жертви
За сьогодні, 15 жовтня, в Україні троє підлітків підірвались на ворожих вибухівках. Один хлопець загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано", - повідомив міністр.
За його даними, діти гралися в полі, де раніше велися активні бойові дії.
Крім того, Синєгубов повідомив, що в Ізюмському районі Харківської області також підірвався підліток.
"Сьогодні в с. Кам'янка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик", - сказав глава ОВА.
Він зазначив, що нині хлопець перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, також, що ідентична ситуація сьогодні сталась і в Чернігівській області. Там в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один з них загинув.
Мінна небезпека
Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, Україна пропонує союзникам брати під патронат окремі напрямки розмінування в країні, аби прискорити очищення території від вибухонебезпечних пристроїв.
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