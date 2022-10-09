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Винницкая область изменяет продолжительность комендантского часа

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Винница, Воскресенье 09 октября 2022 09:34
Винницкая область изменяет продолжительность комендантского часа Фото: в Винницкой области сокращают комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Винница и область изменяют продолжительность комендантского часа. Теперь он будет длиться с полуночи до 5 часов утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Измененный комендантский час в Винницкой области начнет действовать с понедельника, 10 октября.

С полуночи до 5:00 запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Это можно делать только при наличии специального пропуска и удостоверения личности или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.

Стоит отметить, что ранее в Винницкой области комендантский час начинался в 23:00 и заканчивался в 5:00.

Напомним, ранее продолжительность комендантского часа изменили в Хмельницкой, Волынской и Черновицкой областях.

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Винницкая область Комендантский час
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