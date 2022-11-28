В Николаевской области сокращают комендантский час

С 1 декабря по всей Николаевской области, кроме недавно освобожденных территорий, сокращается комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

Кроме того, по словам Кима, в области будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков. Продажа алкоголя будет запрещена только военным.

Также в Николаеве планируют разблокировать Соборную площадь и расширить список "Пунктов Несокрушимости".

"Из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому будем планово отключать. Сейчас работаем над обеспечением дизель-генераторов", - рассказал он.

Вместе с тем, Ким призвал жителей Николаева и области запастись водой и батарейками.