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Комендантский час в Полтавской области сокращают: на сколько

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Полтавская область, Четверг 17 ноября 2022 12:00
Комендантский час в Полтавской области сокращают: на сколько Фото: комендантский час в Полтавской области сокращают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области с 19 ноября сокращают продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полтавского ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях - под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать. Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", - написал Лунин.

Алкоголь будут продавать с 12:00 до 20:00

Также, по словам главы ОВА, с 19 ноября алкогольные напитки в заведениях торговли и общепита области можно будет приобрести с 12:00 до 20:00.

Отметим, что ранее комендантский час в Полтавской области действовал с 22:00 до 05:00.

Напомним, недавно стало известно, что в освобожденном Херсоне и общине сокращают длительность комендантского часа.

Также мы писали о том, что Винницкая область изменяет комендантский час.

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Полтавская область Комендантский час
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