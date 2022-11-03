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В Харьковской области обнаружена партия российских артиллерийских снарядов (фото)

Фото: В Харьковской области обнаружена партия российских артиллерийских снарядов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, правоохранителям удалось обнаружить российские артиллерийские снаряды в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"В одном из освобожденных населенных пунктов пограничники, Национальная полиция Украины и военнослужащие ТрО обнаружили оставленные оккупантами 120 мм артиллерийские снаряды", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, удалось еще отыскать шесть заброшенных автомобилей с символикой "Z".

"Захватчики похитили автомобили у местных жителей. Взрывоопасные предметы изъяли и уничтожат", - добавили в ГНСУ.

Напомним, что на освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы.

Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их зашли на освобожденной от оккупантов территории.

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