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У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (фото)

Фото: У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, правоохоронцям вдалося знайти російські артилерійські снаряди у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"В одному зі звільнених населених пунктів прикордонники, Національна поліція України та військовослужбовці ТрО виявили залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, вдалося ще відшукати шість покинутих автомобілів із символікою "Z".

"Загарбники викрали автомобілі у місцевих мешканців. Вибухонебезпечні предмети вилучили та знищать", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.

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