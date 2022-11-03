У Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів (фото)

У четвер, 3 листопада, правоохоронцям вдалося знайти російські артилерійські снаряди у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Загарбники викрали автомобілі у місцевих мешканців. Вибухонебезпечні предмети вилучили та знищать", - додали у ДПСУ.

За словами прикордонників, вдалося ще відшукати шість покинутих автомобілів із символікою "Z".

"В одному зі звільнених населених пунктів прикордонники, Національна поліція України та військовослужбовці ТрО виявили залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.

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