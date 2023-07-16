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В Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини

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Воскресенье 16 июля 2023 14:14
В Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини Фото: в Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На окраине Андреевка Донецкой общины трактор наткнулся на противотанковую мину во время выполнения сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как пишет ГСЧС, инцидент произошел около 09:55.

В результате взрыва пострадал тракторист.

"Он госпитализирован в больницу в городе Балаклея. Происшествие случилось во время проведения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются", - добавляет ГСЧС.

Минная опасность

Из-за минной опасности в результате войны на территории Украины гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любую подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Тем временем в Херсонской области двое несовершеннолетних пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством. Оба подростка госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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