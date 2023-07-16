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В Харківській області тракторист підірвався на протитанковій міні

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Неділя 16 липня 2023 14:14
В Харківській області тракторист підірвався на протитанковій міні Фото: в Харківській області тракторист підірвався на протитанковій міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На околиці Андріївка Донецької громади трактор натрапив на протитанкову міну під час виконання сільськогосподарських робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС України в Харківській області.

Як пише ДСНС, інцидент стався близько о 09:55.

Внаслідок вибуху постраждав тракторист.

"Його госпіталізовано до лікарні у місті Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт. На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються", - додає ДСНС.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку внаслідок війни на території України цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Тим часом в Херсонській області двоє неповнолітніх постраждали під час гри з невідомим вибуховим пристроєм. Обох підлітків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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