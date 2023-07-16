ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области двое детей пострадали во время игры со взрывным устройством

Новина українською →
Воскресенье 16 июля 2023 12:12
В Херсонской области двое детей пострадали во время игры со взрывным устройством Фото: в Херсонской области двое детей пострадали во время игры со взрывным устройством (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области двое детей пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, несовершеннолетние получили черепно-мозговые травмы и контузии. В частности у младшего - осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Сейчас их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Обращаюсь к родителям! Будьте бдительны, говорите с детьми. Объясните, какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами", - пишет Прокудин.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданские должны быть максимально осторожны, в частности:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не трогать какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область
NEWS
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины