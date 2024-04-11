В Харьковской области семьи с детьми принудительно эвакуируют еще из 47 населенных пунктов

По словам чиновника, решение о принудительной эвакуации приняли в ходе заседания Совета обороны области.

"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - уточнил Синегубов.

Он отметил, что эвакуация не касается Харькова.

Чиновник рассказал, что маршруты эвакуации определены, а места для временного проживания людей - забронированы.