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В Харьковской области семьи с детьми принудительно эвакуируют еще из 47 населенных пунктов

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, которые находятся возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

По словам чиновника, решение о принудительной эвакуации приняли в ходе заседания Совета обороны области. 

"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - уточнил Синегубов. 

Он отметил, что эвакуация не касается Харькова. 

Чиновник рассказал, что маршруты эвакуации определены, а места для временного проживания людей - забронированы. 

Принудительная эвакуация в Харьковской области

Напомним, Харьковская область является прифронтовой, поэтому россияне часто ее обстреливают. Больше всего от атак страдают населенные пункты, которые находятся возле линии фронта и границы с Россией.

3 апреля Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал о том, что россияне усилили обстрелы Харьковской области. По его словам, это касается Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов, а также прифронтовых территорий.

К слову, в марте в Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин.

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