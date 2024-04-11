У Харківській області родини з дітьми примусово евакуюють ще з 47 населених пунктів

Примусова евакуація у Харківській області

Нагадаємо, Харківська область є прифронтовою, тож росіяни часто її обстрілюють. Найбільше від атак страждають населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту та кордону з Росією.

3 квітня Синегубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, що росіяни посилили обстріли Харківської області. За його словами, це стосується Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, а також прифронтових територій.

До речі, у березні на в Харківській області розпочалася примусова евакуація сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

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