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У Харківській області родини з дітьми примусово евакуюють ще з 47 населених пунктів

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми із 47 населених пунктів, які знаходяться біля кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

За словами чиновника, рішення про примусову евакуацію ухвалили під час засідання Ради оборони області.

"Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", - уточнив Синєгубов.

Він зазначив, що евакуація не стосується Харкова.

Чиновник розповів, що маршрути евакуації визначено, а місця для тимчасового проживання людей - заброньовано.

Примусова евакуація у Харківській області

Нагадаємо, Харківська область є прифронтовою, тож росіяни часто її обстрілюють. Найбільше від атак страждають населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту та кордону з Росією.

3 квітня Синегубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, що росіяни посилили обстріли Харківської області. За його словами, це стосується Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів, а також прифронтових територій.

До речі, у березні на в Харківській області розпочалася примусова евакуація сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

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